Двое контрактников из Бугульмы решили принять участие в специальной военной операции

Фото предоставлено Натальей Паниной

В Бугульме состоялась отправка военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Утром 24 апреля во дворе военного комиссариата в торжественной обстановке проводили троих бойцов, двое из которых являются жителями города, еще один – из Владимирской области.

Проводить военнослужащих пришли родные и близкие, представители духовенства, общественности, а также почетные гости. От имени руководства города к убывающим обратился заместитель руководителя исполкома Бугульминского муниципального района по социальным вопросам Ильгам Сагитов.

«Хочу выразить благодарность за ваш настоящий мужской выбор, за то, что подаете правильный пример подрастающему поколению. Желаю вам крепкого здоровья, берегите себя. Верных вам товарищей по службе, хороших командиров. Мы ждем вас на родной земле живыми, здоровыми и с Победой», – отметил он.

С напутственными словами к бойцам также обратились руководитель отдела по взаимодействию с органами МВД и Вооруженными силами Альметьевской епархии протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб Центральной мечети Баязит хазрат Раупов, представитель азербайджанской диаспоры Шарафат Мелик оглы Ахадов.

Военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов выступил перед родными и близкими военнослужащих, рассказал о действующих мерах государственной поддержки и разъяснил порядок обращения по бытовым и служебным вопросам.

В завершение митинга Рафаэль Миннетдинов поблагодарил почетных гостей, учащихся кадетской школы-интерната и представителей Бугульминского филиала АО «Татмедиа», традиционно принимающих участие в подобных мероприятиях.

Также военнослужащим были вручены письма от юных жителей Бугульмы с добрыми словами и пожеланиями.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.