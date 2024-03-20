Двое казанцев задержаны за серию краж магнитол и вещей из автомобилей

В Казани задержали двоих жителей Казани, подозреваемых в совершении краж из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В начале марта в отдел полиции поступило несколько заявлений от автовладельцев, которые сообщили, что в ночное время суток из их машин были похищены вещи. Сумма ущерба составила порядка 30 тыс. рублей.

Выяснилось, что к совершению преступлений причастны одни и те же лица. Во всех случаях способ совершения был схож — неизвестные вскрывали двери подручными средствами. Среди похищенного оказались: магнитолы, противотуманные фары и банковские карты.

Позднее оперативники поймали двух подогреваемых в возрасте 17 и 20 лет, похищенное имущество было найдено в их квартире. Свою вину молодые люди признали.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.