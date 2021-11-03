Двое казанцев украли у женщины из дома драгоценности на 4 млн и закопали их в Волжске

Ночью 27 сентября в полицию обратилась 44-летняя жительница поселка Троицкий, которая сообщила об ограблении. Прибывшие на место оперативники выяснили, что в районе 1.30 ночи к женщине в дом проникли двое неизвестных в темной одежде и масках.

Они связали хозяйку дома, заклеили ей рот скотчем, после чего стали требовать деньги и драгоценности, угрожая ей электрошокером и избиением. При этом один из злоумышленников несколько раз ударил женщину в живот.

Неизвестные забрали драгоценности, часы супруга женщины и ноутбук. Они убедились, что в ночное время камера видеонаблюдения не снимала, а также вынули жёсткий диск из видеорегистратора автомобиля хозяев дома. Всего налетчики принесли ущерб женщине на 4 млн рублей.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В скором времени стражи порядка задержали двоих подозреваемых, которые проживали в Казани. Мужчины полностью признали свою вину и сообщили, что закопали украденное в Волжске. Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей, сообщается в пресс-службе МВД по РТ.