Двое казанцев торговали со склада нелегальной спиртосодержащей жидкостью

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Казани выяснили, что 38-летний и 59-летний жители Казани на одном из городских складов организовали хранение и продажу нелегальной спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Со склада были изъяты стеклянные флакончики, а также пластиковые бутыли с жидкостью. На емкостях были различные этикетки.

Экспертиза установила, что продукция не соответствует госту, стандартам и этикеткам, а также на нее отсутствовала лицензия.

В общей сложности изъято порядка 1300 литров спиртосодержащей жидкости.

