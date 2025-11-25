news_header_top
Происшествия 25 ноября 2025 16:04

Двое казанцев стали жертвами мошенников при бронировании поездки через сервис попутчиков

В столице Татарстана зарегистрированы новые случаи интернет-мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. Двое жителей Казани обратились в полицию после того, как при попытке забронировать поездку через популярные сервисы поиска попутчиков лишились денег.

В первом случае 18‑летний молодой человек нашел объявление о поездке из Казани в Чебоксары и связался с предполагаемым водителем. В мессенджере ему пришла ссылка для оплаты. После ввода реквизитов банковской карты с его счета было списано более 15 тысяч рублей.

Во втором случае аналогичным образом пострадал 25‑летний казанец. После предоплаты поездки мошенники списали со счета мужчины 2,5 тысячи рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

#Мошенничество #поездка
