Двое казанцев предстанут перед судом за мошенничество на 8 млн рублей

Двое жителей Казани в возрасте 23 и 26 лет предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, молодые люди, используя один из мессенджеров, звонили доверчивым россиянам и сообщали об имеющейся у них недостоверной информации о хищении денежных средств с их банковских счетов.

Злоумышленники предлагали помощь потенциальным жертвам. Для сохранения денежных средств необходимо было заплатить им. После этого мошенники переводили деньги на криптокошелек.

В результате жертвами казанцев стали два человека. Одному из них причинен ущерб на сумму 500 тысяч рублей, второй потерпевший отдал мошенникам более 7,6 млн рублей.

Позднее правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Молодые люди признали свою вину, в содеянном раскаялись. Скоро их дело рассмотрят в Ново-Савиновском районном суде Казани.