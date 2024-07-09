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Происшествия 9 июля 2024 15:47

Будут судить аферистов, обещавших жительнице РТ за деньги «выбить долг» с приятеля

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Двое жителей Казани предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Жительница Казани попросила одного из обвиняемых помочь вернуть долг в 1,8 млн рублей от бывшего сожителя, занимающегося сбытом наркотиков в Подмосковье. Мужчина обратился к приятелю, который, по его мнению, имел связи в полиции. Он пообещал организовать задержание должника и вернуть долг, предварительно получив за услуги 50 тысяч.

Однако, когда должник был задержан полицией, мужчина заявил, что сам организовал задержание, но должник не хочет отдавать деньги.

Мужчина предложил дать взятку в размере 500 тыс. рублей сотрудникам московского СИЗО за создание для должника неблагоприятных условий содержания. Полученные деньги мужчина похитил.

Кроме того, при схожих обстоятельствах один из обвиняемых похитил у другой жительницы Казани 350 тыс. рублей якобы за содействие в избрании ее знакомому меры пресечения не связанной заключением под стражу.

#Мошенничество
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