Двое казанцев получили сроки за попытку расплатиться фальшивкой в магазине

Первое сообщение в полицию, что в одном из магазинов Казани покупатель пытался расплатиться фальшивой купюрой, поступило еще в 2021 году.

Как выяснили сотрудники УЭБиПК МВД по РТ совместно с сотрудниками ОЭБиПК МВД России по Казани, к сбыту фальшивки причастны двое молодых людей. У одного из них было обнаружено три пятитысячные поддельные купюры, у второго – одна фальшивка. Подделки казанцы приобретали у своих знакомых. Молодые люди были осуждены и получили условные сроки.

Позднее выяснилось, что один из осужденных причастен к еще одному преступлению – в 2020 году молодой человек расплатился фальшивкой в одной из городских аптек. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

