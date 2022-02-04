Двое казанцев погасили долги по налогам, чтобы вернуть себе свои автомобили

Оба неплательщика проживают в Ново-Савиновском районе Казани, в течение долгого времени они игнорировали свои долги по налоговым платежам. Их предупредили о возбуждении исполнительных производств, однако это не подвигло их выплачивать задолженности.

У одного из неплательщиков долг составил 350 тысяч рублей, у второго – 100 тысяч рублей. У обоих казанцев есть свой автомобиль. Судебный пристав арестовал две машины, после чего предупредил должников, что если они не погасят в скором времени задолженности, то автомобили продадут в счет долга.

Уже на следующий день оба жителя Казани погасили долги. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.