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Происшествия
4 февраля 2022  14:27
Павел Климчак

Двое казанцев погасили долги по налогам, чтобы вернуть себе свои автомобили

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Оба неплательщика проживают в Ново-Савиновском районе Казани, в течение долгого времени они игнорировали свои долги по налоговым платежам. Их предупредили о возбуждении исполнительных производств, однако это не подвигло их выплачивать задолженности.

У одного из неплательщиков долг составил 350 тысяч рублей, у второго – 100 тысяч рублей. У обоих казанцев есть свой автомобиль. Судебный пристав арестовал две машины, после чего предупредил должников, что если они не погасят в скором времени задолженности, то автомобили продадут в счет долга.

Уже на следующий день оба жителя Казани погасили долги. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

#судебные приставы #арест автомобиля
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