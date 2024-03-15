Двое казанцев отсудили у бара «Соль» по 7,5 тысячи рублей за отказ во входе

Бар «Соль» в Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за недопуск на вечеринку. Об этом следует из картотеки дел Вахитовского суда Казани.

Отмечается, что с иском с суд обратились двое казанцев. В заявлении указано, что на момент обращения в баре проходила вечеринка, однако сотрудники охраны, а далее администратор отказали мужчинам в возможности прохода в заведение из-за того, что они не подходят «под формат» заведения. Доводы о том, что бар не работает, закрыт, вход ограничен по техническим причинам сотрудниками бара не приводились, указано в материалах дела.

В свою очередь директор бара заявил, что заведение было переполнено, а казанцев не пропустили в связи с требованиями пожарной безопасности. Однако суд отклонил эти доводы.

«Сама по себе Инструкция о мерах пожарной безопасности не свидетельствует о степени заполнении заведения», – указали в суде.

В итоге с «Соли» взыскали по 7,5 тысячи рублей в пользу каждого. Также руководство заведения оплатит госпошлину в размере 1200 рублей.