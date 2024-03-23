Двое из предполагаемых подозреваемых в теракте в Подмосковье задержаны, остальные находятся в розыске, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По предварительной информации, Renault, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Водитель не остановил авто по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться.

«В процессе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», – написал депутат.

Он отметил, что в салоне Renault были найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. В результате ЧП погибли более 60 человек, свыше 100 человек госпитализированы, среди них есть дети.