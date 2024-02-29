Двое из числа богатейших бизнесменов России отказались от гражданства РФ

Создатели IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. С 2017 по 2021 год они входили в топ-200 «богатейших бизнесменов России» по версии журнала Forbes, сообщает издание.

Отмечается, что Тимашев уже давно проживает в США, а Баронов — в Швейцарии. Они оба имеют киприотское гражданство.

«Я частное лицо и никогда не делаю публичных комментариев, особенно о политике. Я делаю редкое исключение, потому что глубоко потрясен российской <….> [спецоперацией]. Я официально подал все документы, необходимые для отказа от российского гражданства», — приводит слова Баронова Forbes.

За два года с начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции (СВО) еще семеро действующих и бывших участников списка Forbes сдали российские паспорта.

Летом 2022 года создатель холдинга Freedom Тимур Турлов стал гражданином Казахстана. Перед этим он отказался от гражданства РФ. Позже из российского гражданства вышли бывший глава инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, владелец DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group Юрий Мильнер, создатель платежного сервиса Revolut Николай Сторонски, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков*, а также создатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров и основатель Coalco Василий Анисимов.

*Признан Министерством юстиции РФ физическим лицом — иностранным агентом.