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Ру Тат
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5 мая 2021  14:36
Cергей Гаврилов

Двое игроков «Ак Барса» покинули сборную России

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Сегодня шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед чемпионатом мира по хоккею, включая и двоих игроков казанского «Ак Барса». Об этом сообщает официальный Twitter ФХР. 

Сбор национальной команды в Новогорске среди прочих покинули вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов и его одноклубник — защитник Никита Лямкин. Таким образом, оба пропустят мировое первенство в Латвии. 

Ранее в сборную вызывались нападающие казанцев Дмитрий Воронков и Артем Галимов, но из-за травм они не сумели помочь национальной команде.

хоккей сборная россии хк ак барс
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