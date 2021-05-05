Двое игроков «Ак Барса» покинули сборную России

Сегодня шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед чемпионатом мира по хоккею, включая и двоих игроков казанского «Ак Барса». Об этом сообщает официальный Twitter ФХР.

Сбор национальной команды в Новогорске среди прочих покинули вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов и его одноклубник — защитник Никита Лямкин. Таким образом, оба пропустят мировое первенство в Латвии.

Ранее в сборную вызывались нападающие казанцев Дмитрий Воронков и Артем Галимов, но из-за травм они не сумели помочь национальной команде.