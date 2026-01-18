news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 января 2026 16:49

Двое друзей едва не замерзли на льду Камы в РТ после того, как их снегоход сломался

Читайте нас в
Телеграм

Спасатели эвакуировали двоих замерзших мужчин, чей снегоход сломался на льду Камы в Татарстане.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на номер 112 поступило сообщение, что у села Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района сломался снегоход, водитель и пассажир замерзают, а до берега порядка километра.

Спасатели ЗПСО№3 добрались до них на снегоходе. 34-летнего и 38-летнего мужчин, а также их сломанный снегоход, эвакуировали на берег.

#эвакуировали людей #снегоход
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026