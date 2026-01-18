Двое друзей едва не замерзли на льду Камы в РТ после того, как их снегоход сломался

Спасатели эвакуировали двоих замерзших мужчин, чей снегоход сломался на льду Камы в Татарстане.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на номер 112 поступило сообщение, что у села Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района сломался снегоход, водитель и пассажир замерзают, а до берега порядка километра.

Спасатели ЗПСО№3 добрались до них на снегоходе. 34-летнего и 38-летнего мужчин, а также их сломанный снегоход, эвакуировали на берег.