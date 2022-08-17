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Происшествия
17 августа 2022  11:55
Павел Климчак

Двое директоров казанской фирмы предстанут перед судом за преднамеренное банкротство

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По версии следствия, с мая 2017 года по март 2020 года 55-летний гендиректор ООО «Поликом» в сговоре с 61-летним финансовым директором этой фирмы вывели со счетов предприятия более 14,5 миллиона рублей. Из-за этого организация не смогла удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и юрлицо обанкротилось.

На двоих руководителей компании возбудили уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство». Свою вину они признали частично.

В скором времени дело направят в Ново-Савиновский районный суд Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#преднамеренное банкротство
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