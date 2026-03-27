Двое детей вместе с родителями погибли от удара Израиля и США по Ирану

В Иране от атак Израиля и США погибли двое детей вместе с родителями, сообщает Mehr.

«В результате новых атак на жилой район города Ямчи в провинции Восточный Азербайджан сегодня погибли четыре члена одной семьи, в том числе двое детей-школьников», – сообщили в агентстве.

Ранее сообщалось, что от обстрелов США и Израиля пострадало порядка 600 школ, в том числе печально известная школа для девочек в Минабе. Удар по ней был нанесен в первый день конфликта. Число пострадавших составило порядка 95 человек, а 175 человек, в основном дети, погибли.