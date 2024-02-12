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Двое детей пострадали в столкновении «Лады» и Peugeot в Казани
Сегодня днем на пересечени улиц Короленко и Волгоградской произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, молодой водитель «Лады» при повороте не уступил дорогу Peugeot, двигавшему навстречу.
В результате столкновения 11-летняя девочка из отечественного авто получила ушиб лба, а 8-летний мальчик, по предварительному диагнозу, получил сотрясение мозга.
Для более детального полного обследования пострадавших увезли в детскую республиканскую клиническую больницу.
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