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Происшествия 10 ноября 2024 19:14

Двое детей пострадали в результате ДТП в Тукаевском районе

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Сегоня в Тукаевском районе недалеко от СНТ «Солнечное» столкнулись «Лада Гранта» и Omoda. В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе дети. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

«По предварительным данным, в результате столкновения пострадали водитель и пассажиры иномарки, среди которых двое детей 2020 и 2023 года рождения. Также травмы получил водитель отечественного автомобиля», – указал он.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Организована проверка, обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Прокуратура РТ

#ДТП
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