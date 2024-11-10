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Двое детей пострадали в результате ДТП в Тукаевском районе
Сегоня в Тукаевском районе недалеко от СНТ «Солнечное» столкнулись «Лада Гранта» и Omoda. В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе дети. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
«По предварительным данным, в результате столкновения пострадали водитель и пассажиры иномарки, среди которых двое детей 2020 и 2023 года рождения. Также травмы получил водитель отечественного автомобиля», – указал он.
Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Организована проверка, обстоятельства ДТП выясняются.
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