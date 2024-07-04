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Двое детей пострадали в ДТП в Тукаевском районе, прокуратура начала проверку
На участке трассы Заинск — Набережные Челны недалеко от поворота на село Мелекес Тукаевского района столкнулись «Лада Калина» и спецавтомобиль-вышка «ГАЗель». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В результате ДТП пострадали двое детей 2013 и 2020 годов рождения. С различными травмами их госпитализировали. Водители автомобилей не пострадали.
«По факту случившегося организована проверка на предмет соблюдения требований безопасности дорожного движения», – сообщили в надзорном ведомстве.
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