Двое детей пострадали из-за удара вражеского дрона по легковушке в Белгородской области

Двое детей и двое взрослых получили ранения в результате атаки вражеского дрона на легковой автомобиль в селе Ржевка Белгородской области. Кроме того, при атаке FPV-дрона на легковушку в Новой Таволжанке, что в Шебекинском округе, была ранена женщина, передает ТАСС.

Сообщается о пострадавших в результате ударов БПЛА и в городе Грайвороне, а также в селе Гора-Подол.

«За вчерашний день вследствие атак беспилотников в городе Грайворон повреждены 12 частных домовладений, 3 квартиры в МКД, 2 социальных объекта, административное здание и 4 легковых автомобиля», – рассказал Вячеслав Гладков, добавив, что пострадавший от удара дрона по автомобилю в селе Волчья Александровка Волоконовского округа мужчина сегодня умер в больнице.