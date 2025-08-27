news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 августа 2025 19:21

Двое детей погибли при стрельбе в католической школе в США

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня в католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба. В результате погибли двое детей, еще 17 человек ранены, пишет ТАСС со ссылкой на главу местной полиции Брайана О'Хара.

Стрельба произошла, когда дети находились на утренней мессе, нападавший открыл огонь снаружи здания через окна.

«Два ребенка в возрасте 8 и 10 лет были убиты прямо на церковных скамьях, – сказал О'Хара на пресс-конференции, которую транслировали ведущие американские телеканалы. – Еще 17 человек получили ранения, 14 из них дети».

По данным городских властей, стрелявший «обезврежен» и «угрозы для населения нет».

#США #стрельба в школе
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025