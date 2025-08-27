Двое детей погибли при стрельбе в католической школе в США

Сегодня в католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба. В результате погибли двое детей, еще 17 человек ранены, пишет ТАСС со ссылкой на главу местной полиции Брайана О'Хара.

Стрельба произошла, когда дети находились на утренней мессе, нападавший открыл огонь снаружи здания через окна.

«Два ребенка в возрасте 8 и 10 лет были убиты прямо на церковных скамьях, – сказал О'Хара на пресс-конференции, которую транслировали ведущие американские телеканалы. – Еще 17 человек получили ранения, 14 из них дети».

По данным городских властей, стрелявший «обезврежен» и «угрозы для населения нет».