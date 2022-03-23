Двое детей находятся в реанимации ДРКБ Татарстана с тяжелыми ожогами кипятком

В реанимации Детской Республиканской клинической больницы Татарстана сейчас находятся два ребенка с тяжелыми ожогами. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

«Одному ребенку год и три месяца, второму – два года, оба находятся в отделении реанимации. Дети получили тяжелые обширные ожоги кипятком в 40% и 35%», – рассказали в больнице.

Эти два случая не связаны между собой – один малыш опрокинул на себя емкость с кипятком, второй в бане сел в тазик с горячей водой.

В ДРКБ рассказали, что состояние детей тяжелое из-за полученной ожоговой травмы и ожоговой болезни.

«Обращаясь к родителям, хотелось бы сказать, чтобы они осознавали свою ответственность за своих дорогих подопечных. Соблюдение элементарных правил безопасности уберегло бы их от многих травм и неприятностей», – отметил заведующий хирургическим отделением №2 ДРКБ Нияз Амерханов.

Врач обратил внимание родителей на необходимость создания безопасной среды для детей. Из зоны доступа малышей нужно убирать все опасные предметы: горячие жидкости, агрессивные химические жидкости, к примеру, чистящие средства и мелкие предметы.

Родители, подчеркивает врач, должны прививать своим детям соблюдение режима дня и правил питания.

«Детям младшего возраста не стоит давать семечки, орехи, дети могут поперхнуться с дальнейшей асфиксией, а это состояние угрожающее жизни», – объяснил Нияз Амерханов «Татар-информу».

Двоим малышам, находящимся в реанимации с ожогами, врачи проводят все необходимые мероприятия по их лечению, сейчас им очищают ожоговые раны. Терапия будет продолжаться вплоть до закрытия ожоговых ран.