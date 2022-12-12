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Ру Тат
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Происшествия
12 декабря 2022  13:21
Полина Шевчук

Двое детей и взрослый получили травмы в лобовом столкновении автомобилей на трассе в РТ

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Двое детей и взрослый получили травмы в лобовом столкновении автомобилей на трассе в РТ
фото: очевидцы

ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль «Лада» и внедорожник Volkswagen, произошло сегодня около половины восьмого утра на трассе Нижнекамск – Чистополь возле деревни Ачи.

Как стало известно «Татар-информу» со слов очевидцев, водитель отечественного автомобиля выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой. Оба автомобиля откинуло на обочину.

 

Фото: © очевидцы

«В ДТП пострадали три человека – водитель легковушки и двое детей из иномарки – мальчик лет пяти и маленькая девочка, лет трех. Всех забрали в больницу», – пояснили свидетели происшествия. 
 

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#ДТП с пострадавшими #авария татарстан
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