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Происшествия 29 октября 2024 19:23

Двое человек, в том числе подросток, пострадали в столкновении легковушек в Нижнекамске

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Сегодня на улице Гагарина в Нижнекамске произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы произошедшего, на автодороге столкнулись «Лада» 14-й модели и Niva Travel.

К медикам за помощью обратился водитель «четырнадцатой» и подросток-пассажир. На месте работали автоинспекторы.

Фото: Очевидцы

#нижнекамск
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