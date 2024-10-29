Двое человек, в том числе подросток, пострадали в столкновении легковушек в Нижнекамске

Сегодня на улице Гагарина в Нижнекамске произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы произошедшего, на автодороге столкнулись «Лада» 14-й модели и Niva Travel.

К медикам за помощью обратился водитель «четырнадцатой» и подросток-пассажир. На месте работали автоинспекторы.