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Двое человек пострадали при столкновении каршерингового Volkswagen c такси в Казани
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Водитель каршерингового автомобиля, который получил права месяц назад, превысил скорость, вылетел на встречку и столкнулся со встречным Hyundai. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
В итоге пассажиры такси – 4-летний ребенок и 55-летняя женщина – получили травмы.
Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.
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