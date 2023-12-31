Двое человек пострадали при столкновении каршерингового Volkswagen c такси в Казани

Водитель каршерингового автомобиля, который получил права месяц назад, превысил скорость, вылетел на встречку и столкнулся со встречным Hyundai. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В итоге пассажиры такси – 4-летний ребенок и 55-летняя женщина – получили травмы.

Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.