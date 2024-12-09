Двое человек пострадали после ДТП с опрокинутым внедорожником в Казани

Сегодня возле дома №123 по улице Спартаковская произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Hyundai и Nissan. От удара легковой автомобиль отбросило на ограждение, а внедорожник Nissan опрокинулся на бок.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель Hyundai и пассажир Nissan. Пострадавших увезли медики скорой помощи.