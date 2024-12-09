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Новости Татарстана и Казани
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Двое человек пострадали после ДТП с опрокинутым внедорожником в Казани
Сегодня возле дома №123 по улице Спартаковская произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Hyundai и Nissan. От удара легковой автомобиль отбросило на ограждение, а внедорожник Nissan опрокинулся на бок.
В результате ДТП пострадала женщина-водитель Hyundai и пассажир Nissan. Пострадавших увезли медики скорой помощи.
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