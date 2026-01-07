news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 января 2026 14:55

Двое человек погибли в результате крушения частного вертолета в Пермском крае

Читайте нас в
Телеграм

В Пермском крае на территории базы отдыха «Ашатли-парк» разбился частный вертолет – погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае. В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха «Ашатли-парк». К сожалению, в результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет», – сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Что послужило причиной трагедии – не сообщается.

#пермский край #вертолет #крушение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026