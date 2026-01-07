Двое человек погибли в результате крушения частного вертолета в Пермском крае
В Пермском крае на территории базы отдыха «Ашатли-парк» разбился частный вертолет – погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС.
«Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае. В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха «Ашатли-парк». К сожалению, в результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет», – сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Что послужило причиной трагедии – не сообщается.