Двое человек погибли в результате крушения частного вертолета в Пермском крае

В Пермском крае на территории базы отдыха «Ашатли-парк» разбился частный вертолет – погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае. В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха «Ашатли-парк». К сожалению, в результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет», – сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Что послужило причиной трагедии – не сообщается.