Двое человек погибли при эксплуатации маломерных судов в Татарстане

В этом году спасли десять человек, в том числе двоих детей на происшествиях, связанных с маломерными судами. Об этом рассказал Юрий Венедиктов на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном соблюдению правил плавания на маломерных судах.

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«Причины большинства происшествий – падение за борт в результате нарушения правил маневрирования, выход в темное время суток, без индивидуальных спасательных жилетов, аварийная чека остановки двигателя не была пристегнута», – рассказал главный инспектор по маломерным судам Татарстана, Юрий Венедиктов.

В Зеленодольском и Лаишевском районах при эксплуатации маломерных судов погибли два человека.

«Основные нарушения, выявляемые в процессе патрулирований, так же свидетельствуют о несоблюдении элементарных требований безопасности судоводителями», – рассказал Юрий Венедиктов.