Мужчина и женщина отравились угарным газом в квартире в Казани

Сегодня в половину двенадцатого по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что двое человек – 45-летний мужчина и 34-летняя женщина – отравились угарным газом в одной из квартир на улице Новаторов в Казани.

Обоим пострадавшим диагностировали отравление угарным газом легкой степени тяжести. От госпитализации они отказались. Причина случившегося устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.