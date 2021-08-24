Двое челнинцев упали в коллектор, отравившись насмерть сероводородом

По предварительным данным, 17 августа двое мужчин около одного из садовых товариществ Набережных Челнов сняли люк с канализационного колодца, в результате чего смертельно отравились сероводородом и упали в коллектор. Тело одного из них нашли в канализационном коллекторе, второй погибший предварительно попал в сильный поток и его тело унесло течением.

Фото: СУ СКР по РТ

По данному факту следком проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.