Двое челнинцев обожгли лица, пытаясь прогреть BMW Х5 паяльной лампой с бензином

Накануне в 19.05 поступило сообщение о том, что в ожоговое отделение БСМП Набережных Челнов обратились двое мужчин 40 и 49 лет.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, приятели пытались прогреть автомобиль BMW X5 с помощью паяльной лампы, налив туда бензин. По их словам, произошла вспышка паров бензина, которая обожгла им лица. Медики осмотрели пострадавших и диагностировали у них ожоги на лицах 1-2 степени. От госпитализации челнинцы отказались.

Предварительная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем.

