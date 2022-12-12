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Ру Тат
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Происшествия
12 декабря 2022  12:18
Полина Шевчук

Двое челнинцев лишились автомобилей за неоплаченные штрафы за пьяную езду

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Двое челнинцев лишились автомобилей за неоплаченные штрафы за пьяную езду
фото: пресс-служба УФССП России по РТ

В Набережных Челнах судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд по должникам, не оплачивающим штрафы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Приставы вместе с автоинспекторами нашли два автомобиля должников по штрафам за нетрезвую езду. Автомобили «Лада» и Volvo арестовали и направили на штрафстоянку.

 

Фото: © пресс-служба УФССП России по РТ

«В случае, если и изъятие машин не побудит челнинцев к оплате, их средства передвижения реализуют принудительно», – пояснили в пресс-службе управления.
 

#судебные приставы #пьяная езда
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