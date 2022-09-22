Двое бывших игроков «Рубина» могут сыграть на чемпионате мира в Катаре

Не за горами старт футбольного чемпионата мира, который состоится в очень непривычные для болельщиков сроки, и на этом турнире у казанских любителей футбола, несмотря на отсутствие родной сборной, всё же будет за кого поболеть.

Сразу двое бывших игроков «Рубина» имеют высокие шансы отправиться в составе своих сборных на мундиаль в Катар. Речь о датском нападающем Андерсе Дрейере, а также о полузащитнике сборной Южной Кореи Хван Ин Боме, которые еще в прошлом году радовали своей игрой болельщиков из Казани.

Сейчас Дрейер выступает на родине за «Мидтьюлланд», а Хван перебрался в греческий «Олимпиакос». Впрочем, самое важное для обоих — они вызываются в расположение своих сборных, являющихся участниками грядущего мирового первенства в Катаре. А в случае со сборной Дании речь идет еще и о команде из топа-10 главных фаворитов турнира. Аналитики, которые делают на чемпионат мира по футболу 2022 прогноз, используя при этом котировки ведущих беттинг-компаний, наверняка уже заметили, что коэффициент на триумф датчан один из самых низких среди всех 32 участников. И наверняка эта скандинавская дружина попытается удивить экспертов, как сделала это на недавнем Евро-2020, где добралась до полуфинала.

Кроме того, нельзя не отметить и то, как уверенно датские футболисты прошли отборочный путь на «мундиаль» в Катаре. Команда выиграла девять из десяти своих квалификационных поединков, уступив лишь в последнем туре шотландцам в ничего не значащем в турнирном плане матче.

Что касается корейской сборной, то ее перспективы в Катаре не так радужны, хотя, по мнению аналитиков, азиатский коллектив вполне может побороться за место в плей-офф. Как сообщает издание BetON, в соперниках по группе у корейской сборной оказались команды Португалии, Ганы и Уругвая. А в квартете сборной Дании на чемпионате мира жребий свел команду экс-игрока «Рубина» со сборными Франции, Австралии и Туниса, что является вполне неплохим вариантом, чтобы пробиться в одну восьмую финала соревнований.

Датчанин Андерс Дрейер провел за «Рубин» в сумме 14 матчей, отметившись в них весьма эффективной игрой в атаке и 8 раз поразив ворота соперников по Российской премьер-лиге.

Что касается Хван Ин Бома, то корейский хавбек провел в Казани больше времени. На его счету 38 матчей за «Рубин» в рамках различных турниров, и за этот период полузащитник успел забить 6 мячей, а также отдать 7 результативных передач на партнеров.

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