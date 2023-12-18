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Двое бугульминцев выплатили полмиллиона алиментов после возбуждения уголовного дела
Двое бугульминцев заплатили алименты после того, как в отношении них были возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Сумма долга одного отца составила 226 000 рублей, долг другого – 263 000 рублей.
Оба неплательщика ранее уже привлекались к административной ответственности и отработали обязательные работы, однако выплачивать алименты не стали и на работу не устроились.
В итоге в отношении них возбудили уже уголовные дела. После того, как мужчины рассчитались с долгами, один из них сразу же устроился на работу и начал исправно платить средства на содержание ребенка.
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