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Общество
28 ноября 2022  16:41
Эльза Кузнецова

Двое бугульминцев добровольно отправились в зону спецоперации

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Двое бугульминцев добровольно отправились в зону спецоперации

Сегодня в зале боевой славы «Память» на территории военного комиссариата Бугульмы состялась торжественная отправка двух добровольцев на военую спецоперацию. Оба они – сотрудники силовых структур, имеющие боевой опыт. Мужчин провожали замруководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова, военный комиссар города и района Рафаэль Миннетдинов, представители духовенства, родные и близкие.

При отправке от руководства муниципального образования каждому вручили тактические рюкзаки с предметами первой необходимости.

Кроме того, в минувшие выходные родственники мобилизованных бойцов смогли навестить своих близких в в «Казань Экспо» и на танковом полигоне в столице РТ – для них организовали два автобусных рейса. Как уточнили «Татар-информу» в администрации Бугульминского района, повидаться с мужьями и сыновьями поехали 72 человека.

«Настроение у ребят хорошее, обратную связь получили на следующий день от самих мобилизованных — слова благодарности», — рассказала начальник пресс-службы района Марина Сагитова.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

#Бугульминский район #спецоперация на Украине
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