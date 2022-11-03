Двое братьев из Татарстана рассказали, как вместе были в зоне СВО

Двое родных братьев из Татарстана Марат и Азат Габдрахмановы рассказали корреспонденту RT о том, как служили на Донбассе.

В зону СВО ребята попали почти с первых дней объявленной спецоперации. Старший из братьев Марат вернулся домой в июле – сразу после рождения дочки. Младший 21-летний Азат пробыл дома не долго – в ноябре после отпуска вновь отправился на Донбасс.

По словам братьев, первые месяцы очень хотелось поехать домой и увидеть родных.

Младший из братьев вспоминает, что в самом начале было одновременно и страшно, и интересно.

«После первых прилетов эта веселость, какое-то мальчишество быстро проходят. Первый мой обстрел был минометным. Когда [снаряды] стали ложиться, не понимали, что делать, куда ехать. После этого начинаешь серьезнее оберегать себя», — поделились с RT Азат.

Марат рассказал, что очень опасно на фронте перестать бояться. По его мнению, это чувство нужно обязательно сохранить – это поможет выжить.

Кроме того, старший из братьев рассказал, как несколько раз чуть не погиб. Первый случай – в апреле. Колонна, в которой он ехал, попала под обстрел. Выжить удалось чудом – он на несколько минут отошел во время остановки в туалет. Именно в этот момент в грузовик «прилетело».

Во время другого обстрела Марат стал единственным из ехавших в машине, кто смог выжить. Молодой человек успел выпрыгнуть из кабины и укрыться от снарядов. Двое его сослуживцев, которые были в авто, погибли.

Сецчас Марат дома, воспитывает первую долгожданную дочку. Его младший брат Азат после двухнедельного отпуска вновь отправился в зону СВО. Его контракт заканчивается только через 9 месяцев.

«Родина позвала — значит, надо защищать. Если бы они — я имею в виду ВСУ и наемников НАТО — дошли бы до наших территорий... Большинство из них — нацисты. Не все, конечно, я за всех людей говорить не могу, наверное, и там есть адекватные люди, но мы сами лично видели нацистские флаги, кресты, нашивки. Печально видеть такое, тем более после того, что прошли наши деды и прадеды в Великую Отечественную», — рассуждает Азат.