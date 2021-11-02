Двое братьев из Челнов избили таксиста, а потом стреляли с балкона по его коллегам

В челнинскую больницу обратился 42-летний таксист. Мужчина сказал, что его жестоко избили двое пассажиров, которых он отказался везти из-за агрессивного поведения.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, после драки пострадавший сообщил о произошедшем коллегам. Таксисты приехали, чтобы заступиться за приятеля, однако обидчики уже сели в другое авто. Таксисты стали преследовать их, однако злоумышленники успели зайти в дом, а после и вовсе стали стрелять с балкона.

На место прибыли полицейские, однако агрессивные челнинцы отказались открывать им дверь. Тогда стражи порядка вскрыли квартиру и задержали двоих братьев – 29 и 36 лет. У одного из мужчин изъяли травматический револьвер.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.