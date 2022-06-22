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Происшествия
22 июня 2022  09:18
Павел Климчак

Двое аферистов под видом полицейского и сотрудника ЦБ украли у жительницы Казани 300 тыс.

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Днем 10 июня 46-летней жительнице Казани позвонил незнакомец, представившийся сотрудником одной из силовых структур Свисенко Алексеем. Он назвал инициалы незнакомого ей человека и сообщил, что якобы этот незнакомец пытается оформить кредиты на имя женщины в Ростовской области, представляясь ее племянником.

После этого мошенники позвонили женщине с другого номера, на этот раз это была девушка, представившаяся сотрудником ЦБ РФ Юлией Олейник. По ее словам, для того, чтобы аннулировать кредиты ее «родственника», женщине самой нужно посетить несколько банков, где она должна тоже оформить займы и перевести деньги на указанный счет.

Таким образом жительница Казани оформила три кредита и перевела более 300 тысяч рублей мошенникам. Позже она рассказала обо всем своему возлюбленному, и они вместе решили навестить сотрудника полиции Алексея. Однако в местном отделении ей сообщили, что такого сотрудника у них нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#Мошенничество
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