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Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* признали экстремистским и запретили в РФ
В Хабаровском крае суд удовлетворил требования прокурора о признании общественного движения «Я/МЫ Сергей Фургал»* экстремистской организацией. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.
«Организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», – указано в сообщении.
Отмечается также, что объединяющей основой движения служит «экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества». Участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.
Напомним, Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил его к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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