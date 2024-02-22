Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* признали экстремистским и запретили в РФ

В Хабаровском крае суд удовлетворил требования прокурора о признании общественного движения «Я/МЫ Сергей Фургал»* экстремистской организацией. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

«Организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», – указано в сообщении.

Отмечается также, что объединяющей основой движения служит «экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества». Участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Напомним, Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил его к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения.

* Запрещенная в России экстремистская организация