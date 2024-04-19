Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Движение транспорта в двух районах Казани ограничат из-за ремонта дорог
В двух районах Казани — Вахитовском и Приволжском — введут ограничения движения из-за ремонта дорожных покрытий. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.
Частичное перекрытие дорог будет проводиться поэтапно и в целом охватит период с 22 апреля по 15 сентября.
Так, с 22 апреля по 5 июня движение транспорта ограничат на следующих улицах:
— Галактионова, на участке от ул.Пушкина до ул.Максима Горького;
— Гарифьянова, на участке от ул.Сыртлановой до ул.Рихарда Зорге;
— Батурина, на участке от ул.Чернышевского до Кремлевской набережной;
— Карла Маркса, на участке от ул.Батурина до ул.Театральной;
— Лево-Булачная, на участке от ул.Ташаяк до ул.Татарстан;
— проспект Победы, в районе здания № 3а и № 7, а также на отрезке от ул.Сыртлановой до ул.Рихарда Зорге;
— Сыртлановой, на участке от проспекта Победы до ул.Гарифьянова;
— Хади Такташа, на участке от ул.Даурской до здания № 122в по ул.Хади Такташа.
С 6 июня по 23 июля работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог проведут на участках улицы Центральной (от Озерной до Центрально-Отарской) и Заслонова (от Амирхана Еники до здания №11 по Заслонова).
Кроме того, проезд по нескольким улицам ограничат с 24 июля по 1 августа:
— Вишневского, на участке от ул.Николая Ершова до ул.Тихомирнова;
— Московская, на участке от ул.Ташаяк до ул.Татарстан;
— Нурсултана Назарбаева, на участке от ул.Тихомирнова до ул.Павлюхина;
— Островского, на участке от ул.Артема Айдинова до ул.Туфана Миннуллина;
— проспект Победы, на участке от ул.Дубравной до Оренбургского проезда.
И, наконец, в период с 2 августа по 15 сентября ремонт проведут на участке улицы Подлужной — от ул.Саммера до ул.Толстого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»