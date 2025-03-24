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Происшествия 24 марта 2025 12:30

Движение в центре Казани ограничат дважды на этой неделе

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Центр Казани ждет временное ограничение движения транспорта на этой неделе. В Вахитовском районе будут введены ограничения на двух улицах. Об этом сообщает мэрия Казани.

Во вторник, 25 марта, с 9:00 до 17:00 движение и парковка будут запрещены на участке улицы Пушкина от Большой Красной до Карла Маркса. Это связано с проведением мероприятия в Казанской Ратуше.

Фото: kzn.ru

Кроме того, с 18:00 29 марта до 22:00 30 марта движение будет закрыто на улице Шигабутдина Марджани из-за проведения фестиваля «Рамазан Фест».

Фото: kzn.ru

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и ориентироваться на установленные знаки.

#ограничение движения на дорогах #Казань
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