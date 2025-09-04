Движение транспорта в Казани ограничат на время фестиваля «Всей семьей на выборы»

Временные ограничения движения и парковки транспорта в связи с проведением фестиваля «Всей семьей на выборы» введут в Казани с 13 по 15 сентября. Соответствующее постановление Исполкома города на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Движение и стоянка автомобилей будут запрещены на улице Сибгата Хакима – на участке от улицы Декабристов до Абсалямова, а также на парковке возле Центра семьи «Казан». Ограничения будут действовать с полуночи 13 сентября до 5:00 15 сентября.

Комитету по транспорту поручено разработать схему временных дорожных знаков, установить их и опубликовать информацию о перекрытии на официальных ресурсах. Дополнительно Комитет внешнего благоустройства совместно с администрациями районов обеспечит перекрытие дорог противотаранными блоками и спецтехникой.

Сотрудники УМВД по Казани будут следить за безопасностью движения и регулировать транспортные потоки на период действия ограничений.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполкома Ильдара Шакирова.