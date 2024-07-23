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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - говорится в сообщении.
Напомним, движение по Крымскому мосту было перекрыто на протяжении около получаса. О временном перекрытии сообщили в 7:29.
При этом находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Уже в 8:05 службы сообщили, что движение по мосту открыто.
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