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Происшествия 14 февраля 2024 11:25

Движение транспорта на Ямашева в Казани парализовано из-за нескольких ДТП

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Из-за нескольких мелких аварий на Ямашева в Казани парализовало движение, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: © «Яндекс.Карты»

Водителям следует заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути движения.

#пробки на дорогах
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