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Движение транспорта на Ямашева в Казани парализовано из-за нескольких ДТП
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Из-за нескольких мелких аварий на Ямашева в Казани парализовало движение, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Водителям следует заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути движения.
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