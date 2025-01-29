Движение трамваев в центре Казани восстановлено после утреннего сбоя
Утром на улице Габдуллы Тукая произошло скопление трамваев сразу нескольких маршрутов. Как сообщил «Татар-информу» представитель пресс-службы «Метроэлектротранса», на текущий момент движение трамваев на данном участке полностью восстановлено.
Представители службы отметили, что сейчас устанавливаются причины инцидента.
Вероятно, проблема возникла из-за неисправности контактной сети, которая обеспечивала подачу электроэнергии к трамвайным линиям.