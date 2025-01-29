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Происшествия 29 января 2025 08:59

Движение трамваев в центре Казани восстановлено после утреннего сбоя

Утром на улице Габдуллы Тукая произошло скопление трамваев сразу нескольких маршрутов. Как сообщил «Татар-информу» представитель пресс-службы «Метроэлектротранса», на текущий момент движение трамваев на данном участке полностью восстановлено.

Представители службы отметили, что сейчас устанавливаются причины инцидента.

Вероятно, проблема возникла из-за неисправности контактной сети, которая обеспечивала подачу электроэнергии к трамвайным линиям.

#Трамваи #Метроэлектротранс
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