Движение трамваев по Кировской дамбе в Казани возобновится 22 июня

Фото: Телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

Завтра, 22 июня, в 14:00 планируется возобновление движения трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7 по Кировской дамбе – от улицы Саид-Галеева до узла Серова. Об этом сообщили в Телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

В преддверии запуска специалисты службы путевого хозяйства МУП «Метроэлектротранс» продолжают работы на пересечении улиц Саид-Галеева и Кремлевская набережная. На сегодняшний день на этом участке завершена укладка 434 метров трамвайного пути. Для этого было использовано 720 новых железобетонных шпал и 70 рельс, 54 рельсовых стыка соединены накладками.

Также полностью завершены работы по подъемке и подбивке полотна.