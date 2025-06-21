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Общество 21 июня 2025 18:31

Движение трамваев по Кировской дамбе в Казани возобновится 22 июня

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Движение трамваев по Кировской дамбе в Казани возобновится 22 июня
Фото: Телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

Завтра, 22 июня, в 14:00 планируется возобновление движения трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7 по Кировской дамбе – от улицы Саид-Галеева до узла Серова. Об этом сообщили в Телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

В преддверии запуска специалисты службы путевого хозяйства МУП «Метроэлектротранс» продолжают работы на пересечении улиц Саид-Галеева и Кремлевская набережная. На сегодняшний день на этом участке завершена укладка 434 метров трамвайного пути. Для этого было использовано 720 новых железобетонных шпал и 70 рельс, 54 рельсовых стыка соединены накладками.

Также полностью завершены работы по подъемке и подбивке полотна.

#МУП Метроэлектротранс
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