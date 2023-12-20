Движение «Татарстан — Новый век» решило культивировать гражданско-культурную идентичность

В Доме дружбы народов РТ Высший совет республиканского общественного движения «Татарстан — Новый век» — «Татарстан — Яңа гасыр» обсудил задачи на предстоящий год. Формирование гражданской и культурной идентичности, как следует из слов выступавших, станет в 2024 году одним из ведущих направлений работы организаций республики. Именно на их основе участники движения надеются развивать духовно-нравственные ценности среди детей и представителей молодежи.

В качестве ориентиров, героев сегодняшнего времени рассматриваются участник специальной военной операции на Украине, Герой России Расим Баксиков или Роман Лизалин, организовавший спасение пассажиров утонувшего в 2011 году теплохода «Булгария». Они оба стали участниками мероприятия.

«Формирование гражданской и культурной идентичности — базовые условия стабильности страны, и [оно] как никогда приоритетно для российского социума. Оно становится особенного важным в условиях трансформирующейся политики, зарождающегося многополярного мира и СВО на Украине. Идет настойчивая работа по консолидации российского общества, укреплению его стабильности. Формирование гражданской и патриотической идентичности, патриотическое воспитание россиян приобретают особую актуальность и значимость», — поделился своим пониманием ситуации Председатель Госсовета Татарстана и руководитель Высшего совета движения «Татарстан — Новый век» Фарид Мухаметшин, возглавивший расширенное заседание.

Гражданственность, уверен он, определяется не только как принадлежность к своей стране, но и как принадлежность к своему народу, к осуществлению связи поколений, как осознание себя составной частью многонационального российского народа. А высшее проявление гражданственности, по его словам, — патриотизм: чувство искренней любви к Отечеству, к своему народу, готовность беззаветно служить интересам России. При этом он отметил, что первый и самый важный этап воспитания гражданственности и культурной идентичности — это семья.

«Мы убеждаемся, что не получившие такого воспитания в семье, от отца и матери, и на выборы-то не ходят. Не чувствуют ответственности за общее дело. Именно поэтому так нужна поддержка семьи, защита материнства, отцовства, детства, поскольку именно в семье ребенок впервые начинает приобретать основы гражданственности. Необходимо не просто добиваться запрограммированной установки на любовь к Родине, но воспитывать искренние, осознанные мотивы: „Не потому, что меня заставили, а потому что я сам этого хочу и осознал это“», — подчеркнул Мухаметшин.

Председатель Госсовета Татарстана напомнил, что совсем недавно, 23 ноября, республиканским парламентом был принят закон «О патриотическом воспитании граждан РТ». Опыт Татарстана в воспитании гражданской и культурной идентичности, акцентировал он, во многом основывается на важности признания мультикультурности и этнического разнообразия страны и республики, ее региональных особенностей.

«Представьте, что бы мы делали, если бы не нашли такой инструмент для многонационального мира и согласия и не работали в этом направлении через Ассамблею народов Татарстана», — обратил внимание Мухаметшин.

Продолжил мысль председателя Высшего совета движения «Татарстан — Новый век» об уникальности роли семьи в воспитании идентичности гость из Краснодара — директор Высшей школы практической психологии Алексей Бабаянц. Самое сложное в этом мире, констатировал он, — быть человеком.

«Если не дать детям целостное восприятие реальности, они не понимают, зачем вести себя прилично; у них нет понимания, что грех — это неспособность видеть себя частью целого. А тогда это человек, который опасен. Задача любого образования — дать целостную картину мира. Внутренне свободные люди свободны от дурного, свободны от манипуляций, но не свободны от совести — не могу украсть, не могу долг не отдать, не могу не любить», — заявил психолог-консультант в сфере детско-родительских отношений.

Новые вызовы, вставшие перед Россией, существенно поспособствовали росту интереса жителей к ее истории, констатировал директор Института международных отношений Казанского федерального университета, член совета Российского исторического общества Рамиль Хайрутдинов. Однако, уверен он, при работе над гражданской идентичностью важно, чтобы деятельность в этой сфере не отдаляла молодежь, а наоборот — привлекала ее.

Заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина в своей речи сказала, что надо говорить прежде не столько о недопущении героизации фашизма, сколько о необходимости рассказывать о собственных нынешних героях.

В Татарстане насчитывается 1 млн 72 тыс. людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это почти четверть самой активной части населения, заметила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова. Татарстан поддерживает грантами программы по патриотическому воспитанию детей: в прошлом году 15 таких проектов получили более 16 млн рублей, в этом году 18 проектов — более 17 млн рублей.

Высший совет республиканского общественного движения «Татарстан — Новый век» — «Татарстан — Яңа гасыр» предложил республиканским министерствам культуры, образования и науки и по делам молодежи разработать методички по формированию исторической памяти, гражданской и культурной идентичности. А также усилить меры по недопущению героизации фашизма, подтолкнуть модернизацию форм и методов патриотического воспитания молодежи с применением «технологии социальных проб».

«Поиски путей доступа к молодежи, и не только через фильм „Слово пацана. Кровь на асфальте“ и другие вещи, которые сегодня крутят... Если хочешь услышать, ты можешь услышать и увидеть в фильме то, для чего этот фильм был выпущен. Еще раз нас настораживают, чтобы мы не упустили молодежь, чтобы 90-е годы не пришли, понимаете? А мы с вами, зрелые, взрослые и ответственные люди, как раз над этим должны работать», — резюмировал Фарид Мухаметшин.