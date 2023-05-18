Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Движение поездов на участке Симферополь – Севастополь полностью восстановлено
Движение поездов на участке Симферополь – Севастополь полностью восстановили. Об этом сообщает Минтранс РФ в своем телеграм-канале.
«Сегодня в 21:28 возобновлено движение поездов на перегоне Чистенькая – Почтовое участка Симферополь – Севастополь», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все электрички, поезда дальнего следования и грузовые составы следуют согласно установленному графику. Утром стало известно, что на перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»