Движение поездов на участке Симферополь – Севастополь полностью восстановлено

Движение поездов на участке Симферополь – Севастополь полностью восстановили. Об этом сообщает Минтранс РФ в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 21:28 возобновлено движение поездов на перегоне Чистенькая – Почтовое участка Симферополь – Севастополь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все электрички, поезда дальнего следования и грузовые составы следуют согласно установленному графику. Утром стало известно, что на перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном.