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Происшествия 18 сентября 2024 13:54

Движение поездов на станциях метро «Проспект Победы» и «Дубравная» после ЧП восстановлено

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Электропоезда на станциях метро «Проспект Победы» и «Дубравная» вновь запустили. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Причиной временного закрытия станций метро «Проспект Победы» и «Дубравная» стала трагедия, которая произошла сегодня утром. Под колеса поезда упала молодая женщина. По некоторым данным, ей было около сорока лет. Ее личность в настоящее время устанавливают полицейские.

Им же предстоит выяснить, что стало причиной трагедии.

#авария #казанское метро
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