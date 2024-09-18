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Движение поездов на станциях метро «Проспект Победы» и «Дубравная» после ЧП восстановлено
Электропоезда на станциях метро «Проспект Победы» и «Дубравная» вновь запустили. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».
Причиной временного закрытия станций метро «Проспект Победы» и «Дубравная» стала трагедия, которая произошла сегодня утром. Под колеса поезда упала молодая женщина. По некоторым данным, ей было около сорока лет. Ее личность в настоящее время устанавливают полицейские.
Им же предстоит выяснить, что стало причиной трагедии.
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