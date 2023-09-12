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Движение поездов из Казани в Ульяновск возобновится по понедельникам и четвергам
Курсирование пригородных поездов сообщением Казань — Ульяновск — Казань возобновится по понедельникам и четвергам. Дополнительные дни движения электричек вводятся для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Поезд №6751/6753 Казань — Ульяновск с 14 сентября вновь будет ходить по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В обратном направлении электричка №6752/6754 с 15 сентября начнет ходить по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.
«В связи с этим изменится периодичность курирования поездов Казань — Бурундуки — Казань», — уточнили в пресс-службе.
Так, с 14 сентября из Казани в Бурундуки электричка будет следовать по понедельникам, вторникам и средам, а из Бурундуков в Казань с 15 сентября — по вторникам, средам и четвергам.
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